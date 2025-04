Da martedì è offline 4chan, il forum di discussione molto frequentato dall’estrema destra statunitense

Da martedì 4chan, il forum online che tra le altre cose è noto per essere frequentato da estremisti della cosiddetta alt-right, l’estrema destra statunitense, è inaccessibile a causa di un attacco informatico. Secondo le prime ricostruzioni, l’attacco sarebbe stato compiuto da un gruppo di hacker legati a Soyjak Party, un forum rivale composto da ex utenti di 4chan. Dopo l’attacco è circolato online uno screenshot che mostra il backend di 4chan – la parte del sito nascosta agli utenti – e il suo codice sorgente, cioè una serie di informazioni strutturali necessarie al suo funzionamento. Sono stati inoltre diffusi gli indirizzi email dei moderatori e di molti utenti del sito, su cui di solito si comunica in forma anonima. Un utente di 4chan rimasto anonimo ha confermato al sito TechCrunch che le informazioni mostrate dallo screenshot sono attendibili.

4chan è noto per ospitare contenuti estremisti e spesso razzisti, misogini e violenti, ed è stato spesso criticato per la quasi totale assenza di regole di moderazione. Fu fondato nel 2003 e fu una delle prime imageboard di internet, ossia le piattaforme su cui gli utenti partecipano a grandi discussioni tematiche (chiamate appunto “board”). Acquisì una certa notorietà nel 2014 per via del cosiddetto “GamerGate”, uno degli eventi più citati e rilevanti delle sottoculture di internet degli ultimi anni: consistette in una grande e aggressiva campagna di insulti, minacce e molestie online contro una serie di donne che lavoravano nell’industria dei videogiochi, cominciata proprio sulla piattaforma.

