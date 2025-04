Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato per un controllo programmato da tempo

Martedì sera il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 83 anni, è stato ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma: il Quirinale ha fatto sapere che era un ricovero programmato da tempo per un controllo al pacemaker, e non un’emergenza. Il prossimo impegno istituzionale è fissato per il 23 aprile, per cui il presidente avrà dei giorni di recupero. Per Pasqua dovrebbe tornare a Palermo, sua città natale.