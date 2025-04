Due persone sono state uccise con colpi d’arma da fuoco in via Prenestina, nella zona est di Roma

Verso le 23 di lunedì 14 aprile due persone, un uomo e una donna di nazionalità cinese, sono stati uccisi con colpi d’arma da fuoco in via Prenestina, nella zona est di Roma e vicino al quartiere del Pigneto. I due avevano rispettivamente 50 e 40 anni e stavano rientrando a casa: sono stati uccisi da due persone in moto, che hanno sparato diversi colpi e poi sono fuggiti. L’uomo gestiva un’attività commerciale nella zona. Sull’omicidio stanno indagando i carabinieri.