Vicino a Torino ci sono stati violenti scontri tra la polizia e centinaia di partecipanti a un rave party

Nel primo pomeriggio di domenica ci sono stati violenti scontri tra la polizia e centinaia di persone che avevano organizzato un rave nella zona industriale di La Cassa, vicino a Torino: negli scontri sono rimaste ferite alcune persone, non è chiaro quante, sia agenti che partecipanti al rave. I partecipanti al rave erano circa 500 e si erano radunati nel corso della notte tra sabato e domenica, occupando in maniera irregolare una zona industriale (è un’azione che il governo di Giorgia Meloni ha reso un reato con la norma sui cosiddetti “raduni pericolosi”). Le forze dell’ordine hanno creato dei posti di blocco nelle vicinanze, chiuso la strada provinciale che porta all zona e intimato alle persone di andarsene, quando poi sono iniziati gli scontri.

