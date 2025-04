Oscar Piastri della McLaren ha vinto il Gran Premio del Bahrein di Formula 1

Il pilota australiano della McLaren Oscar Piastri ha vinto il Gran Premio del Bahrein di Formula 1 che si è corso domenica pomeriggio al circuito di Sakhir, nella periferia della capitale Manama. Al secondo posto è arrivato George Russell della Mercedes e al terzo Lando Norris della McLaren. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono arrivate rispettivamente in quarta e quinta posizione, mentre il pilota della Red Bull Max Verstappen, il campione del mondo uscente, è arrivato sesto. In testa alla classifica piloti al momento c’è Norris, seguito da Piastri e appunto Verstappen.

Piastri era partito in pole position proprio davanti a Russell, e domenica ha dominato tutta la gara. Russell invece è investigato per l’utilizzo del DRS, che ha ammesso di aver attivato per sbaglio quando non avrebbe potuto. Il DRS (Drag Reduction System) è un dispositivo introdotto in Formula 1 dal 2011 che serve per ridurre la resistenza aerodinamica delle auto e facilitare il sorpasso: se usato in maniera impropria può comportare una penalità.