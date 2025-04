Il pilota spagnolo della Ducati Marc Márquez ha vinto il Gran Premio del Qatar di MotoGP che si è corso domenica sul circuito di Losail. Subito dietro a lui sono arrivati il connazionale Maverick Viñales per KTM e Francesco Bagnaia della Ducati, che hanno chiuso rispettivamente al secondo e al terzo posto. Lo spagnolo Jorge Martín, campione del mondo, è invece stato costretto a ritirarsi per via di una brutta caduta a pochi giri dalla fine. Con questa vittoria Márquez è salito al primo posto della classifica dei piloti, superando il fratello Alex, secondo; in terza posizione c’è invece Bagnaia.