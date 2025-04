È morto a 68 anni Marco Affatigato, ex componente del gruppo terrorista fascista Ordine Nuovo

È morto Marco Affatigato, che negli anni Settanta fu membro del gruppo terrorista fascista Ordine Nuovo. Aveva 68 anni e viveva da tempo a Nizza, in Francia: al momento non sono note le cause della morte.

Affatigato fu tra i principali esponenti del movimento eversivo Ordine Nuovo, tra il 1973 e il 1976, quando fu condannato a 4 anni e mezzo per ricostituzione del partito fascista, e poi nel 1977 a 3 anni e 6 mesi per favoreggiamento del terrorista Mario Tuti. Nel corso degli anni il suo nome era finito al centro di diverse indagini, tra cui quella sul DC9 caduto a Ustica e quella sulla strage della stazione di Bologna, a cui però risultò infine estraneo. Nel 2016 venne arrestato in Francia dopo essersi reso irreperibile per un anno, dopo essere stato condannato a 8 anni e 8 mesi per diversi reati finanziari che non avevano nulla a che fare col suo passato in Ordine Nuovo: tra questi c’erano la bancarotta fraudolenta e l’appropriazione indebita. Dopo aver scontato la pena era tornato a vivere a Nizza.