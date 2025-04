È morto il regista canadese Ted Kotcheff, noto soprattutto per “Rambo”

È morto a 94 anni Ted Kotcheff, regista canadese noto soprattutto per aver diretto il primo film della saga di Rambo. Kotcheff iniziò a lavorare per la televisione e per il teatro in Canada, ma diresse i suoi primi film nel Regno Unito. Tornò in Canada all’inizio degli anni Sessanta, e nel 1974 girò Soldi ad ogni costo, con protagonista Richard Dreyfuss, che vinse l’Orso d’oro al Festival di Berlino. Negli anni seguenti diresse altri film di successo, come le commedie Non rubare… se non è strettamente necessario e I mastini del Dallas. Nel 1982 fu ingaggiato per dirigere Rambo (in inglese First Blood), storia del veterano della guerra del Vietnam John Rambo, interpretato da Sylvester Stallone. Il film ebbe un enorme successo in tutto il mondo, e divenne uno dei più popolari film d’azione di sempre. Successivamente girò altri film di discreto successo, tra cui si ricorda soprattutto Weekend con il morto.