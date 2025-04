Sono sempre i dazi la notizia in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, che si occupano della decisione della Cina di portare al 125 per cento quelli sulle importazioni dagli Stati Uniti, della richiesta cinese di un’iniziativa comune con l’Unione Europea, delle preoccupazioni per le conseguenze sull’economia degli Stati Uniti, e della preparazione del viaggio a Washington della presidente del Consiglio Meloni per incontrare il presidente Trump. Il Manifesto titola invece sul trasferimento di 40 migranti nel centro di Gjader in Albania, Avvenire segue le trattative per arrivare a una tregua fra Russia e Ucraina, e la Verità apre sull’archiviazione dell’inchiesta per la vendita di armi alla Colombia in cui era indagato anche l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema.