Gli Stati Uniti potranno inviare soldati attorno al canale di Panama, grazie a un accordo con il governo locale

Un accordo fra Panama e Stati Uniti, il cui testo è stato visto dall’agenzia di stampa francese AFP, permetterà l’invio di soldati statunitensi nelle basi militari attorno al canale di Panama, per esercitazioni e altri tipi di operazioni. Una bozza precedente dell’accordo prevedeva anche che gli Stati Uniti potessero costruire altre basi militari nella zona: questa possibilità, che sarebbe stata molto sgradita all’opinione pubblica panamense, è stata rimossa. Gli Stati Uniti avevano costruito alcune delle basi in questione nel Novecento, quando controllavano la zona attorno al canale.

Il canale di Panama è una delle più importanti vie di navigazione al mondo, dato che vi transita il 5 per cento del commercio globale. Fu finanziato, realizzato e controllato per decenni dagli Stati Uniti, che lo restituirono a Panama nel 1999 dopo una lunga disputa. Recentemente il presidente Donald Trump ha preso a lamentarsi dell’influenza cinese sulla gestione del canale (due porti alle sue estremità erano gestiti da un’azienda cinese, che li ha poi venduti). Trump non aveva escluso neanche la possibilità di invadere il paese per riprendere il controllo del canale: l’accordo serve a Panama a scongiurare questa possibilità, e agli Stati Uniti a riaffermare la propria influenza nell’area.

