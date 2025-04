Sono sempre le notizie relative ai dazi a prendere l’apertura di quasi tutti i giornali di oggi: i titoli si occupano del confronto commerciale fra Stati Uniti e Cina, con l’aumento fino al 145 per cento dei dazi applicati dagli Stati Uniti, degli effetti sulle borse mondiali, con la giornata positiva per quelle europee e asiatiche e negativa per quelle statunitensi, della decisione dell’Unione Europea di sospendere i dazi decisi verso gli Stati Uniti per avviare una trattativa commerciale, e delle accuse di insider trading a Trump per le sue dichiarazioni prima dell’annuncio della sospensione dei dazi. Il Manifesto apre invece sull’andamento della guerra in Ucraina, mentre il Fatto titola sull’indagine sullo spionaggio tramite il software dell’azienda israeliana Paragon Solutions.