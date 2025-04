L’evento della settimana in Italia è stato l’arrivo di re Carlo III e della regina Camilla: sono state sicuramente le persone famose più fotografate e abbiamo dedicato loro, tra le altre cose, una raccolta ad hoc. Per questo Celebripost abbiamo scelto re Carlo insieme a Sergio Mattarella e allo chef Max Mariola, tra gli stand gastronomici di un festival organizzato appositamente a Ravenna. Negli Stati Uniti, invece, c’è stata la cerimonia dei Breakthrough Prize, in cui vengono premiati i migliori scienziati dell’anno e in cui si vedono spesso diverse celebrità: quest’anno c’erano Gwyneth Paltrow, Zoe Saldana, Ke Huy Quan, Paris Hilton, e ovviamente Mark Zuckerberg con la moglie Priscilla Chan, che sono tra i fondatori della Breakthrough Prize Foundation che istituì il premio nel 2012. Poi Julia Fox, Janelle Monáe, Caroline Polachek ai Fashion Trust U.S. Awards, che premiano i designer emergenti negli Stati Uniti, e per finire l’attore Ian McKellen che saluta da un palchetto del teatro in cui si sta esibendo il cantante britannico Olly Alexander.