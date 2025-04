Quasi tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura all’annuncio inatteso del presidente degli Stati Uniti Trump di sospendere per 90 giorni i dazi decisi in precedenza e di riportarli al 10 per cento per tutti i paesi tranne che per Messico e Canada, per cui rimangono al 25 per cento, e per la Cina, per cui aumentano fino al 125 per cento. La decisione ha avuto subito un effetto positivo sulle borse americane, mentre quelle europee e asiatiche avevano chiuso prima dell’annuncio, con grandi perdite. Qualche giornale apre invece sul pronunciamento della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la legge regionale della Campania che avrebbe consentito al presidente della Regione Vincenzo De Luca di candidarsi per un terzo mandato.