La Lazio ha perso 2-0 contro il Bodø/Glimt nell’andata dei quarti di finale di Europa League

La squadra di calcio maschile della Lazio ha perso 2-0 contro i norvegesi del Bodø/Glimt la partita di andata dei quarti di finale di Europa League. Entrambi i gol del Bodø/Glimt sono stati segnati nel secondo tempo (al 47esimo e al 69esimo) dal centrocampista norvegese Ulrik Saltnes. La Lazio era considerata favorita, anche perché fin qui in Europa League era andata benissimo: era arrivata prima (su 36 squadre partecipanti) nella “fase campionato” della competizione, il nuovo formato che da quest’anno ha sostituito i gironi, e poi agli ottavi di finale aveva battuto i cechi del Viktoria Plzen. Il ritorno è in programma giovedì prossimo alle 21 e la Lazio giocherà in casa, allo stadio Olimpico di Roma.