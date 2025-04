È stata aperta un’indagine per evasione fiscale nei confronti del gruppo Ion, di proprietà dell’imprenditore italiano Andrea Pignataro

La procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per una presunta evasione fiscale nei confronti di Ion, gruppo di proprietà dell’imprenditore italiano Andrea Pignataro che controlla diverse aziende nei settori della finanza, dell’analisi di dati e della vendita di software, tra cui l’agenzia di informazioni commerciali Cerved.

Secondo la procura il gruppo avrebbe evaso circa mezzo miliardo di euro di imposte nel periodo tra il 2013 e il 2023: calcolando anche le more e gli interessi non pagati, la cifra che la società dovrebbe restituire al fisco è di 1,2 miliardi di euro. Ion ha sede in Lussemburgo, ma Pignataro è accusato di evasione fiscale perché la procura ritiene che il centro dei suoi interessi economici sia l’Italia. Ion ha fatto sapere che collaborerà alle indagini per dimostrare la sua estraneità ai fatti.