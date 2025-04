Un pullman con a bordo decine di bambini in gita scolastica si è scontrato con un tir tra Lazio e Campania: ci sono diversi feriti

Mercoledì, in un tratto autostradale al confine tra Lazio e Campania, un pullman con a bordo un gruppo di bambini e bambine in gita scolastica si è scontrato con un tir. Ci sono diversi feriti in maniera lieve e una sola persona in condizioni più gravi, di cui al momento non si conoscono età e identità. Non si sa di preciso quanti bambini e bambine ci fossero a bordo del pullman: le notizie disponibili parlano di una quarantina di bambini, più alcune maestre, due genitori e due autisti.

L’incidente è avvenuto sull’autostrada A1, in un tratto compreso tra la provincia di Frosinone, nel Lazio, e la provincia di Caserta, in Campania. Il tratto autostradale è compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello.