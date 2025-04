Sono sempre i dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Trump la notizia principale in apertura su tutti i giornali di oggi: i titoli si concentrano sull’annuncio di Trump di dazi ancora più elevati per la Cina, sul recupero delle borse europee dopo le grosse perdite dei giorni precedenti, sulle voci di possibili trattative fra gli Stati Uniti e gli altri paesi per trovare accordi commerciali che superino l’effetto dei dazi, e sull’annuncio dell’incontro fra la presidente del Consiglio Meloni e Trump previsto per il 17 aprile a Washington e di aiuti per 25 miliardi di euro per le aziende italiane più colpite. I giornali sportivi festeggiano la vittoria dell’Inter con il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale della Champions League maschile di calcio.