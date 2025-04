Un giudice ha ordinato all’amministrazione Trump di riammettere i giornalisti di Associated Press alla Casa Bianca

Un giudice statunitense ha ordinato all’amministrazione di Donald Trump di riammettere i giornalisti di Associated Press alla Casa Bianca e sull’Air Force One (il nome con cui viene chiamato l’aereo sui cui viaggia il presidente statunitense). L’ordine entrerà in vigore domenica, e rimarrà valido fino a che il giudice non esprimerà un giudizio definitivo sulla richiesta dell’agenzia di stampa di annullare definitivamente la propria esclusione.

I giornalisti di Associated Press erano stati esclusi perché l’agenzia di stampa, la più nota e importante del mondo, aveva deciso di non usare il nome “golfo d’America”, reso ufficiale nel paese da Donald Trump, per riferirsi al golfo del Messico. Secondo il giudice Trevor McFadden, nominato da Trump durante il suo primo mandato, permettere l’accesso ad alcuni giornalisti ma non ad altri sulla base delle loro posizioni violerebbe il primo emendamento della Costituzione statunitense.

– Leggi anche: Donald Trump contro i giornali