Su tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata all’ulteriore giornata di grandi perdite in tutte le borse mondiali in conseguenza dei dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Trump, attenuata solo in parte dalla voce diffusa e poi smentita di una sospensione della loro entrata in vigore: lo stesso Trump ha minacciato ulteriori dazi per la Cina, mentre l’Unione Europea dovrebbe annunciare nei prossimi giorni le prime risposte come ritorsione per la decisione di Trump. I giornali sportivi commentano il pareggio fra Bologna e Napoli nell’ultima partita della giornata del campionato di Serie A e presentano l’andata dei quarti di finale di Champions League fra Inter e Bayern Monaco in programma stasera.