Giorgia Meloni ha sentito per la prima volta la famiglia di Alberto Trentini, detenuto da cinque mesi in Venezuela

La famiglia di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto da circa cinque mesi in Venezuela con accuse non chiarissime, ha fatto sapere di avere ricevuto per la prima volta dall’inizio del caso una chiamata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Pochi giorni fa la madre di Trentini, Armanda Colusso, si era lamentata pubblicamente di non essere mai stata contattata da Meloni. Secondo quanto scrivono i giornali durante la telefonata Meloni avrebbe assicurato a Colusso che il governo si sta impegnando per liberare Trentini.