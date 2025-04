Alla fine Francesco Totti parteciperà all’evento in Russia di cui si era molto discusso

Martedì 8 aprile l’ex calciatore della Roma e della Nazionale italiana Francesco Totti parteciperà come ospite a un evento sportivo a Mosca, in Russia. La notizia della sua partecipazione era uscita a metà marzo ed era stata parecchio discussa: Totti era stato criticato per aver accettato l’invito di un paese che dal 2022, quando ha invaso militarmente l’Ucraina, non ha quasi alcun rapporto con i paesi europei.

Lunedì il Corriere della Sera ha scritto che Totti è arrivato in Russia. Qualche giorno fa il direttore generale di Bookmaker Ratings Asker Tkhalidzhokov aveva detto al giornale russo Vedomosti che la visita di Totti sarebbe costata una somma «a sei cifre, in euro». È probabile insomma che l’ex calciatore, secondo miglior marcatore nella storia della Serie A, percepirà un grosso cachet per la sua presenza in Russia.

A fine marzo Totti aveva detto all’agenzia di stampa Ansa di aver accettato l’invito «da uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo», e che non avrebbe avuto problemi ad andare anche a Kiev, in Ucraina, per le stesse finalità. Aveva detto anche che se gli fosse arrivata «una richiesta da parte di un organo competente» di non partecipare all’evento a Mosca avrebbe rinunciato.