È morto a 91 anni Roberto De Simone, tra i più importanti studiosi e interpreti della canzone napoletana

È morto a 91 anni il musicista Roberto De Simone, uno dei più stimati interpreti della canzone napoletana dello scorso secolo. Pianista di formazione e membro fondatore della Nuova Compagnia di Canto Popolare, De Simone fu anche un regista teatrale piuttosto prolifico, famoso tra le altre cose per La gatta Cenerentola, opera basata sull’omonima fiaba di Giambattista Basile.

Nato a Napoli il 25 agosto 1933, De Simone crebbe in una famiglia di teatranti e musicisti. Cominciò a studiare privatamente pianoforte a 6 anni, completando poi la sua formazione al conservatorio di San Pietro a Majella, a Napoli. A partire dalla fine degli anni Cinquanta si dedicò all’attività di concertista, e nel decennio successivo insieme ai colleghi Eugenio Bennato, Carlo D’Angiò e Giovanni Mauriello contribuì alla fondazione del gruppo Nuova Compagnia di Canto Popolare, rielaborando in chiave contemporanea diverse tradizioni musicali dell’Italia meridionale, come la pizzica, la tarantella e la tammuriata.

A partire dagli anni Settanta De Simone abbandonò progressivamente l’attività di concertista per dedicarsi alla scrittura di opere teatrali e allo studio delle tradizioni popolari napoletane, a cui dedicò diversi articoli e saggi.

