È morto a 72 anni l’attore Antonello Fassari, noto soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva “I Cesaroni”

È morto a 72 anni l’attore Antonello Fassari, noto soprattutto per aver interpretato l’oste Cesare nei Cesaroni, una delle serie televisive italiane più popolari degli ultimi vent’anni, andata in onda dal 2006 al 2014. Oltre ai Cesaroni, a partire dalla metà degli anni Settanta Fassari aveva partecipato a diverse trasmissioni televisive, fra cui in particolare il programma comico di Serena Dandini, Avanzi, e aveva recitato in decine di serie televisive e film, fra cui Romanzo Criminale di Michele Placido, Suburra di Stefano Sollima e Le finte bionde di Carlo Vanzina. La sua ultima apparizione è stata nel film Flaminia di Michela Giraud, uscito nel 2024.