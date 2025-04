La pessima giornata della borse mondiali, e soprattutto di quella italiana, in conseguenza dell’annuncio dei dazi del presidente degli Stati Uniti Trump, le prime reazioni della presidente del Consiglio Meloni e quelle di altri paesi sono la notizia principale sulle prime pagine dei giornali di oggi. Il Manifesto titola invece sul decreto-legge “sicurezza” approvato ieri dal Consiglio dei ministri per superare le perplessità e i dissidi sul disegno di legge sullo stesso tema in discussione in parlamento da quasi un anno e mezzo, mentre il Fatto si occupa della manifestazione pacifista di oggi a Roma organizzata dal Movimento 5 Stelle.