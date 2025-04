La pessima giornata delle Borse, e soprattutto di quella statunitense, in conseguenza dei dazi annunciati dal presidente degli Stati Uniti Trump, e le risposte dei vari paesi all’annuncio sono la notizia di apertura su tutti i giornali di oggi. Fanno eccezione il Manifesto che titola sul decreto “sicurezza” che dovrebbe essere approvato oggi dal Consiglio dei ministri in sostituzione del disegno di legge in discussione da più di un anno in parlamento, e Avvenire, che titola sul rinvio del voto sul documento finale del sinodo della Conferenza episcopale italiana sul cambiamento nella Chiesa cattolica.