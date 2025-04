Celebripost

Giovedì a Las Vegas si è concluso il CinemaCon, l’importante congresso annuale in cui i principali studi cinematografici presentano i loro film in uscita. C’erano naturalmente molte persone famose che valeva la pena fotografare: Andrew Garfield, Ayo Edebiri e il regista Luca Guadagnino per la presentazione del film After the Hunt; poi Amanda Seyfried, Sydney Sweeney e Paul Mescal; inoltre, le celebrità coinvolte nelle nuove produzioni degli Amazon MGM Studios si sono scattate un grande selfie di gruppo (si vedono, per citarne alcuni, Ben Affleck, Chris Hemsworth, Chris Pratt e Ryan Gosling). A Londra, invece, c’erano Jack Black e Jason Momoa alla prima di Un film Minecraft e Rami Malek e Caitríona Balfe a quella di Operazione Vendetta. Per finire: l’ex calciatore David Beckham e il figlio Romeo che guardano una partita di NBA e Noel Gallagher degli Oasis a una partita di calcio, ovviamente del Manchester City.