Per Pasqua tornerà il “Sicilia Express”, il treno che collega il Nord e il Centro Italia alla Sicilia durante le feste

In vista delle vacanze di Pasqua, che quest’anno si celebra il 20 aprile, tornerà il “Sicilia Express”, il treno speciale che collega il Nord e il Centro Italia a Palermo e Siracusa durante le feste. È un’iniziativa della Regione Sicilia che era stata sperimentata per la prima volta lo scorso Natale, e ha l’obiettivo di offrire alle persone siciliane che vivono fuori dall’isola una soluzione più economica e meno inquinante degli aerei per tornare a casa. Per Pasqua i collegamenti saranno due, uno organizzato in collaborazione con Treni Turistici Italiani, una società di Ferrovie dello Stato, e l’altro con Grandi Navi Veloci e Italo.

Il primo treno partirà giovedì 17 aprile da Torino e si fermerà a Milano, Parma, Bologna, Firenze e Roma, poi una volta in Sicilia proseguirà verso Palermo o Catania e Siracusa. Il ritorno è previsto per sabato 26. I biglietti disponibili sono 560, costano dai 29,90 euro in su e si potranno acquistare da sabato 5 aprile sul sito dedicato o sui canali di Trenitalia, comprese app, biglietterie e self-service nelle stazioni.

Il secondo partirà sempre da Torino, sempre il 17 aprile, e si fermerà a Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli: da lì si proseguirà in nave fino a Palermo, con ritorno previsto lunedì 21 aprile. I biglietti sono 472, partono da 30 euro e si potranno comprare dal prossimo 8 aprile chiamando il numero 06-0708 (il trasferimento dalla stazione al porto di Napoli non è compreso).

Saranno inoltre attivi due collegamenti in autobus da Bolzano a Modena, con fermata a Trento, e da Trieste a Bologna, per poi proseguire il viaggio in treno dalle due stazioni dell’Emilia-Romagna. A bordo dei treni saranno organizzate iniziative anche per far passare le molte ore di viaggio, che dura più di 20 ore sia all’andata che al ritorno.

