L’apertura di tutti i giornali di oggi è dedicata al discorso del presidente degli Stati Uniti Trump nel quale ha annunciato l’introduzione di dazi del dieci per cento su tutte le importazioni di merci e dazi reciproci più alti per alcuni paesi (il venti per cento per l’Unione Europea), oltre a quelli già previsti del 25 per cento sulle importazioni di auto; a questa notizia alcuni giornali associano le voci che circolano sulle possibili dimissioni di Elon Musk dal governo statunitense. Fanno eccezione il Manifesto, che titola invece sull’uccisione di una giovane donna a Roma da parte dell’ex fidanzato, e il Fatto e la Verità che commentano il voto del Parlamento europeo sul piano di riarmo. I giornali sportivi si occupano del pareggio fra Inter e Milan nell’andata delle semifinali di Coppa Italia maschile di calcio.