Decine di persone sono state arrestate in vari paesi europei in un’operazione contro una grande piattaforma di video pedopornografici

L’Europol, l’agenzia tramite cui collaborano le forze di polizia dei paesi europei, ha compiuto un’operazione contro una piattaforma online di video pedopornografici, che ha portato anche all’arresto di 79 persone e all’identificazione di altre 1.300 sospettate di essere coinvolte nelle attività del sito. All’indagine hanno partecipato le forze di polizia di 38 paesi, europei e non, ed è stata guidata dalla polizia della Baviera, in Germania. L’Europol non ha specificato in quali paesi sono stati effettuati gli arresti.

La piattaforma – chiamata KidFlix e attiva dal 2021 sul dark web (cioè quella parte di Internet non accessibile attraverso i normali browser e motori di ricerca) – conteneva 72mila video e negli ultimi tre anni (da quando è iniziata l’indagine) aveva avuto più di 1,8 milioni di visitatori. I sospettati sono stati identificati tracciando le transazioni di criptovalute pagate dagli utenti per usare la piattaforma, che oltre all’archiviazione di video permetteva anche lo streaming di video di abusi sessuali su minori.