L’attesa per i dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Trump, che dovrebbero essere annunciati stasera in un discorso dalla Casa Bianca, e la risposta dell’Unione Europea, con la presidente della Commissione Europea von der Leyen che si è detta pronta ad approvare misure analoghe, sono la notizia di apertura su quasi tutti i giornali di oggi. Fanno eccezione il Fatto, che si occupa della proposta della Commissione Europea di utilizzare i fondi di coesione per la difesa, e Libero, che critica presunte interferenze europee sulle trattative per le acquisizioni bancarie.