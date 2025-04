Su quasi tutte le prime pagine di oggi l’apertura è dedicata alla condanna in Francia della leader del partito di estrema destra Rassemblement National Marine Le Pen a quattro anni di carcere e a cinque anni di ineleggibilità per appropriazione indebita di fondi pubblici del Parlamento europeo; ineleggibilità che, a meno che non vinca prima un ricorso, non le consentirà di partecipare alle elezioni presidenziali in programma nel 2027. Qualche giornale titola invece sulla preoccupazione dei mercati finanziari per i dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Trump che dovrebbero entrare in vigore da domani, il Giornale apre sul possibile aumento dell’età pensionabile, il Manifesto segue la visita del primo ministro israeliano Netanyahu in Ungheria, mentre il Fatto critica il piano europeo di riarmo.