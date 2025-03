Sono stati trovati i corpi di 3 soldati statunitensi morti durante un’esercitazione militare in Lituania

L’esercito statunitense ha comunicato di aver trovato i corpi di tre soldati che da sei giorni erano dispersi in Lituania, dove erano impegnati in un’esercitazione militare. I corpi sono stati trovati in una palude vicino alla città di Pabrade, vicino al confine con la Bielorussia. Il 26 marzo era stato recuperato il mezzo militare corazzato, un M88A2 Hercules, con cui stavano partecipando all’esercitazione. Gli M88A2 Hercules sono progettati per recuperare carri armati danneggiati e altri veicoli dai campi di battaglia: quello usato dal gruppo di soldati era stato trovato sommerso nella palude, da cui è stato tirato fuori con grossi sforzi. Il corpo di un quarto soldato disperso non è stato trovato, e le ricerche continuano. L’esercito statunitense e le autorità lituane stanno indagando sulle cause dell’incidente che ha coinvolto i soldati.