La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che in un’intervista televisiva ha criticato il presidente russo Putin minacciando dazi sul petrolio russo per il mancato raggiungimento di un accordo per la tregua fra Russia e Ucraina. La Stampa titola invece sulle divisioni nella maggioranza di governo sul piano di riarmo europeo, il Sole 24 Ore apre sui dati delle patenti ritirate per effetto del nuovo codice della strada, e i giornali sportivi commentano i risultati del campionato di Serie A maschile di calcio, con le vittorie di Inter e Napoli che rimangono prima e seconda in classifica.