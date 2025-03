L’autorità antitrust francese ha multato Apple per 150 milioni di euro per aver violato le leggi nazionali sulla concorrenza

Lunedì l’Autorité de la Concurrence, l’autorità antitrust francese, ha multato Apple per 150 milioni di euro. L’azienda è accusata di aver abusato della posizione dominante di cui godrebbe grazie all’App Tracking Transparency (ATT), una funzione con cui gli utenti possono accettare o rifiutare di essere tracciati a fini pubblicitari ogni volta in cui un’app non sviluppata da Apple viene installata su un dispositivo prodotto dall’azienda, come iPhone e iPad.

Secondo l’autorità, il modo in cui Apple ha implementato l’ATT danneggerebbe la concorrenza, dato che le modalità per definire il consenso per app non sviluppate da Apple sarebbero molto più invasive rispetto a quelle previste dalle app native di Apple (l’ATT per esempio richiede agli utenti un doppio consenso per le app di terze parti, mentre per quelle di Apple basta confermare una sola volta). Apple ha commentato la sentenza dicendosi contraria e ha aggiunto di non avere ricevuto indicazioni dall’autorità francese su come modificare l’ATT per renderlo compatibile con la sentenza.

– Leggi anche: Apple è in ritardo con i suoi piani per l’intelligenza artificiale