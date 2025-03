Un uomo che ripuliva la tomba di famiglia dai rami è sospettato di aver innescato i grandi incendi in Corea del Sud

In Corea del Sud la polizia sta indagando su un uomo sospettato di aver innescato i grandi incendi boschivi che ci sono stati nel paese negli scorsi giorni. L’uomo, che ha 56 anni e di cui non è stata rivelata l’identità, avrebbe accidentalmente fatto iniziare gli incendi mentre puliva la tomba di famiglia nella città di Uiseong, nella provincia del Gyeongsang Settentrionale: avrebbe bruciato dei rami che pendevano sulla tomba, ma il vento avrebbe rapidamente fatto aumentare le fiamme fino a causare un incendio. L’uomo è stato sentito dalla polizia, ma per ora non è stato arrestato. Gli incendi sono iniziati dieci giorni fa e nel giro di poche ore si sono diffusi in vaste zone del centro e del sud della Corea del Sud: hanno causato 30 morti e bruciato moltissimi edifici, tra cui un antico tempio buddhista.