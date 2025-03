Il Pakistan ha ammesso di aver ucciso dieci civili in un’operazione antiterrorismo

Il governo del Pakistan ha ammesso di aver ucciso dieci civili, tra cui donne e bambini, durante un’operazione antiterrorismo vicino a Katlang, nel nord-est del paese. Secondo una nota diffusa sabato, nell’operazione sono stati uccisi diversi terroristi che si nascondevano in una zona collinare: la presenza dei civili è emersa troppo tardi, ha spiegato il portavoce del governo provinciale Muhammad Ali Saif. È piuttosto raro che il Pakistan dica di aver ucciso per sbaglio dei civili in operazioni antiterrorismo.