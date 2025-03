È morto l’attore Richard Chamberlain, noto soprattutto per il ruolo di padre Ralph nella serie televisiva “Uccelli di rovo”

È morto l’attore Richard Chamberlain, noto per essere stato il protagonista di alcune serie televisive di successo come Il dottor Kildare, che andò in onda tra il 1960 e il 1966, e soprattutto Uccelli di rovo, del 1983. Chamberlain è morto sabato sera a Waimanalo, alle Hawaii, secondo i primi accertamenti a causa delle complicanze di un ictus. Aveva 90 anni.

In Uccelli di rovo Chamberlain interpretava il ruolo di padre Ralph de Bricassart, prete protagonista di una storia d’amore con la parrocchiana Maggie Cleary, interpretata da Rachel Ward.