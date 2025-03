È stato concesso all’ex presidente di Panama Ricardo Martinelli di andare in Nicaragua e ricevere asilo politico

Giovedì il governo di Panama ha concesso all’ex presidente Ricardo Martinelli di andare in Nicaragua, dove potrà ricevere asilo politico. Martinelli vive da più di un anno nell’ambasciata nicaraguense di Panama, dove aveva ricevuto asilo politico dopo essere stato condannato a più di dieci anni di carcere per via di alcuni episodi di corruzione e riciclaggio di denaro che si erano verificati durante il suo mandato, dal 2014 al 2019.

Javier Martinez-Acha Vasquez, il ministro degli Esteri di Panama, ha detto che a Martinelli è stato permesso di spostarsi in Nicaragua per risolvere alcuni problemi di salute, senza però specificare meglio. Dalla fine degli anni Settanta il Nicaragua ha iniziato a ospitare leader politici stranieri ritenuti perseguitati dalla giustizia dei rispettivi paesi, un po’ per ragioni legate alla sua storia, un po’ perché il presidente Daniel Ortega vuole tenersi buoni un po’ tutti.

