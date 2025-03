La storica emittente pubblica statunitense “Radio Free Europe”, che Trump vorrebbe chiudere, potrà continuare a operare

La storica emittente pubblica statunitense Radio Free Europe/Radio Liberty, una di quelle che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vorrebbe smantellare, potrà continuare a operare. L’amministrazione Trump ha infatti ripristinato i fondi previsti per RFE/RL dopo che martedì un giudice federale di Washington aveva sospeso l’ordine esecutivo con cui due settimane fa il presidente statunitense aveva bloccato le operazioni di tutte le emittenti controllate dall’USAGM, l’agenzia che sovrintende alle emittenti pubbliche statunitensi. Secondo il giudice, Trump non ha l’autorità di smantellare direttamente un’emittente fondata e finanziata tramite atti legislativi del Congresso.

RFE/RL fu fondata negli anni Cinquanta per fare informazione libera durante la Guerra fredda, e dal 1995 ha sede a Praga: trasmette in 27 lingue ed è attiva in 23 paesi, mantenendo un ruolo importante in posti in cui gli altri media sono censurati, come Russia e Iran, o nelle zone di guerra, come Ucraina o Siria. Con l’ordine esecutivo dello scorso 14 marzo, che riguardava anche Voice of America, l’amministrazione Trump aveva bloccato i fondi all’emittente in vista di una chiusura definitiva.

– Leggi anche: Trump vuole chiudere anche Radio Free Europe