OnlyFans è stata multata nel Regno Unito per aver fornito informazioni inesatte sul suo sistema di verifica di età degli utenti

Giovedì l’Ofcom, l’agenzia regolatrice per le aziende di comunicazione del Regno Unito, ha multato per 1,5 milioni di sterline (1,26 milioni di euro) OnlyFans, popolare piattaforma a pagamento di contenuti sessualmente espliciti. Nel 2022 l’Ofcom aveva chiesto a OnlyFans informazioni sul sistema che utilizza per verificare l’età degli utenti.

Il sistema, sviluppato da una società terza (Yoti), chiede agli utenti di caricare un selfie scattato sul momento, e poi lo utilizza per stimare la loro età. OnlyFans aveva detto che l’obiettivo era quello di individuare gli utenti che sembravano avere meno di 23 anni, ai quali sarebbe stato poi chiesto di fornire un ulteriore documento di identità per dimostrare di avere l’età minima per accedere al sito (18 anni). L’Ofcom ha scoperto invece che il sistema era impostato per riconoscere gli utenti che sembravano avere meno di 20 anni, e non 23: di conseguenza ha multato Fenix, la società che possiede OnlyFans, per aver violato il suo obbligo di fornire informazioni accurate.

