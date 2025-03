Celebripost

Questa settimana ci sono state le prime mondiali di due attese serie televisive: la seconda stagione di The Last of Us e la nuova serie Apple The Studio. Sono stati particolarmente fotografati i protagonisti di The Last of Us Bella Ramsey e Pedro Pascal, ma c’erano anche gli altri membri del cast, come Gabriel Luna, e l’ideatore Craig Mazin. Sul red carpet per la prima di The Studio, invece, valeva la pena fotografare Bryan Cranston e Catherine O’Hara, e naturalmente Seth Rogen, che oltre a essere protagonista della serie ne è anche il creatore insieme a Evan Goldberg. Poi ci sono Johnny Depp, Flea e Scarlett Johansson a un concerto in onore di Patti Smith; Will Smith che regge il cartello della strada di Philadelphia che gli hanno appena intitolato; e infine l’attore Willem Dafoe, il coreografo Wayne McGregor e la compositrice Caterina Barbieri che quest’anno sono i tre direttori artistici dei settori Teatro, Danza e Musica della Biennale di Venezia, di cui sono usciti ieri i programmi.