L’emendamento della maggioranza per rinviare l’obbligo di assicurarsi contro le catastrofi naturali è stato bocciato

Mercoledì nella commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera è stato bocciato l’emendamento al cosiddetto “decreto bollette” per rinviare l’obbligo di assicurarsi contro le catastrofi naturali. L’emendamento proposto dalla maggioranza era stato presentato dal deputato Riccardo Zucconi di Fratelli d’Italia, e sarebbe servito a posticipare di sette mesi l’obbligatorietà delle polizze assicurative contro le catastrofi naturali, prevista per il 31 marzo. È stato dichiarato inammissibile per mancanza di coerenza con il testo del decreto-legge in discussione, che ha l’obiettivo di contrastare l’aumento del costo dell’energia nelle bollette.