Almeno cinque persone sono state accoltellate in centro ad Amsterdam

Giovedì attorno alle 15:30 almeno cinque persone sono state accoltellate vicino al Dam, la piazza principale del centro di Amsterdam, capitale dei Paesi Bassi. La polizia ha detto di aver fermato una persona sospettata, ma al momento non si sa quale sia il motivo dell’attacco, né come stiano le persone ferite. Un portavoce della polizia citato dal giornale nederlandese Telegraaf ha fatto sapere che alcuni agenti erano intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione di una rapina. Non è chiaro se i fatti siano collegati. L’area è una delle più frequentate della città.