Una turista spagnola è morta dopo essere caduta dal parapetto della scalinata di Trinità dei Monti, a Roma

Intorno alle 7 del mattino di mercoledì una turista spagnola di 55 anni è caduta dal parapetto che si trova in prossimità della scalinata di Trinità dei Monti, sopra a piazza di Spagna, a Roma: la donna è caduta da diversi metri d’altezza all’interno di un’area privata, vicino a un’attività commerciale, ed è morta dopo essere stata portata da un’ambulanza al pronto soccorso del Policlinico Umberto I.

Gli agenti della polizia locale sono andati sul posto per ricostruire cosa è accaduto. Nella zona ci sono diverse telecamere che molto probabilmente hanno ripreso la caduta. Sulle cause della caduta non ci sono ancora notizie. Repubblica precisa che il parapetto da cui è caduta la donna è quello che corre lungo il lato sinistro della scalinata guardando la chiesa.