Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: la trattativa per una tregua fra Russia e Ucraina che sembra aver raggiunto un accordo per limitare alcune operazioni militari fra i due paesi, le critiche all’Europa del presidente degli Stati Uniti Trump a confermare quelle rese pubbliche che erano contenute in una chat riservata fra vari membri della sua amministrazione, la discussione sui dazi, la vicenda processuale della ministra del Turismo Santanchè, la proposta del senatore del Partito Democratico Franceschini di assegnare ai figli il cognome della madre, il piano israeliano per la gestione della Striscia di Gaza, e il video del confronto fra Romano Prodi e una giornalista.