Un camion ha preso fuoco sulla Pedemontana Veneta, l’autista non è ferito ma i 92mila pulcini che trasportava sono morti

Lunedì un camion che trasportava 92mila pulcini ha preso fuoco: l’autista è riuscito a uscire dall’abitacolo in tempo e non è ferito, mentre tutti gli animali sono morti intossicati dal fumo. Secondo i giornali locali l’incidente è avvenuto verso le 17 sulla superstrada Pedemontana Veneta nei pressi dello svincolo di Bassano Est, vicino a Bassano del Grappa. Il camion era partito da Cuneo, in Piemonte, e stava viaggiando verso il Friuli Venezia Giulia. Le fiamme sono partite dal sistema di ventilazione che si trova sul tetto. L’autista se n’è accorto rapidamente, ha fermato il camion ed è sceso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il soccorso stradale, che hanno spento l’incendio e rimosso il camion dalla carreggiata.

Secondo le normative europee, durante il trasporto deve essere garantito uno spazio di almeno 21 centimetri quadrati per ogni pulcino.