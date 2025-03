I giornali di oggi dedicano l’apertura a notizie diverse: alcuni titolano sulle trattative in corso in Arabia Saudita con la mediazione degli Stati Uniti per arrivare a una tregua fra Russia e Ucraina, mentre però continuano le azioni militari russe contro obiettivi civili ucraini, altri aprono sulla discussione sui dazi, sui quali è intervenuto ieri anche il presidente della Repubblica Mattarella. Altri ancora titolano sui dati diffusi ieri sui salari nei paesi del G20, con il peggior dato dell’Italia per la differenza di potere d’acquisto dal 2008, il Manifesto apre sulle azioni militari israeliane a Gaza e in Cisgiordania, il Fatto indaga sulla laurea della ministra del Lavoro Calderone, e la Verità e Libero si occupano del video che mostra il confronto fra Romano Prodi e una giornalista che lo accusa di averle tirato i capelli.