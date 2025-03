Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono le trattative per arrivare a una tregua fra Russia e Ucraina, con i colloqui fra le delegazioni dei due paesi e degli Stati Uniti che riprendono oggi in Arabia Saudita, e le dimissioni dall’ospedale Gemelli dopo quasi quaranta giorni di ricovero e il ritorno in Vaticano di Papa Francesco. Il Fatto intervista il procuratore Gratteri sulla legge che riduce la durata delle intercettazioni nelle inchieste giudiziarie, Libero e la Verità si occupano del confronto fra Romano Prodi e una giornalista, e Domani indaga sugli incarichi del capo di gabinetto della presidente del Consiglio Meloni. I giornali sportivi si dividono fra il cambio di allenatore della Juventus e il pareggio fra Italia e Germania che ha eliminato l’Italia dalla Nations League maschile di calcio.