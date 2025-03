Per la prima volta in Italia, in Coppa Italia l’arbitro spiegherà al pubblico le decisioni prese al VAR

La Lega Serie A – l’associazione delle venti squadre del principale campionato di calcio maschile – ha comunicato che durante le prossime semifinali e la finale della Coppa Italia l’arbitro spiegherà immediatamente al pubblico le decisioni prese al VAR: sarà la prima volta. Anche se non è stato spiegato nei dettagli come funzioneranno queste comunicazioni, ci sono già campionati che hanno introdotto sistemi simili e in cui funziona così: dopo aver consultato il VAR, l’arbitro comunica con tutto lo stadio attraverso il suo microfono (collegato agli altoparlanti) spiegando cosa ha visto nelle immagini, cosa ha deciso e perché. Solitamente l’arbitro comunica la decisione ai giocatori in campo e il pubblico può solo interpretarne le ragioni, magari a partire dalla sua gestualità (chi guarda le partite da casa è spesso aiutato da telecronisti e commentatori in tv).

C’è anche un’altra novità annunciata dalla Serie A: dalla prossima giornata di campionato sui maxischermi degli stadi i tifosi potranno vedere le immagini che l’arbitro sta consultando al VAR. L’obiettivo dichiarato dalla Lega Serie A è avere una maggiore trasparenza, dopo che negli ultimi tempi la gestione del VAR è stata molto criticata.

Il VAR è stato introdotto in Serie A otto anni fa e il sistema in cui un altro arbitro in una sala video che può rivedere le azioni al rallentatore, da varie angolazioni, e richiamare l’arbitro di campo quando pensa che possa aver preso una decisione sbagliata in situazioni determinanti. L’andata delle semifinali di Coppa Italia è in programma l’1 e il 2 aprile, mentre il ritorno il 23 e 24 aprile; la finale è in programma il 14 maggio.