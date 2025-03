Stamattina diversi quotidiani scelgono di aprire la propria prima pagina con una notizia imminente: le dimissioni del Papa dal Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato da circa un mese per alcune malattie respiratorie. Nelle prime pagine compaiono anche diverse notizie di esteri, come le proteste in Turchia contro il governo autoritario di Recep Erdogan. I quotidiani sportivi parlano soprattutto della Milano-Sanremo e della partita di ritorno delle semifinali di Nations League di calcio maschile, Italia-Germania.